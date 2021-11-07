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Необычное использование бумажных полотенец

Необычное использование бумажных полотенец

Бумажные полотенца есть сегодня в каждом доме. Они просты в использовании, доступны по цене и экологичны. Если проявить немного наблюдательности и смекалки, можно найти новые неожиданные варианты для их применения в быту.

Несмотря на активное развитие синтетических материалов, изделия из бумаги не уходят на второй план. Наиболее качественные (и потому более дорогие) бумажные полотенца изготавливаются из целлюлозы. В многослойных полотенцах есть даже специальный перфорированный слой. Более бюджетные варианты этой продукции производят из макулатуры. Они не такие прочные, но цена у них весьма доступная.

Хорошее бумажное полотенце способно впитать любую жидкость и при этом не оставляет бумажных обрывков на обрабатываемой поверхности. Это свойство бумажных полотенец не только облегчает работу по дому, но и дает возможность использовать их для решения нестандартных задач.

Например, если вы испытываете боли в спине, можно использовать рулон полотенец в качестве подушки. Подложите его под поясницу для комфортного сна или при выполнении упражнений по коррекции осанки.

Чтобы свежая зелень не вяла быстро, оберни ее влажным бумажным полотенцем. А если хранишь зелень в холодильнике, то помести в контейнер сухое бумажное полотенце. Оно впитает лишнюю влагу и продлит срок хранения продуктов.

Чтобы хлеб после холодильника не стал влажным, достаточно перед заморозкой завернуть его в бумажное полотенце.

Часто после многоразового использования на бутылке с маслом остаются жирные потеки. Чтобы это предотвратить, обмотай бутылку бумажным полотенцем и закрепи его резинкой.

Если под рукой нет фильтра для кофе, можно процедить ароматный напиток сквозь кусочек бумажного полотенца.

Слой жира на поверхности бульона портит аппетит? Бумажное полотенце — то, что тебе нужно. Возьми чистую кастрюлю и поставь ее в раковину. Помести в кастрюлю сито или дуршлаг. Расстели на дне дуршлага бумажное полотенце. Процеди бульон сквозь дуршлаг с полотенцем. Жидкость попадет в новую кастрюлю, а жир останется на полотенце.

Убрать пятна от восковых карандашей легко, если постелить на грязную поверхность бумажное полотенце и прогладить его утюгом при низкой температуре.

Покупка салфеток для снятия макияжа и ватных дисков отнимает у тебя много денег? Разрежь рулон бумажных полотенец поперек. В пластиковый контейнер налей чашку чистой воды, добавь туда пару капель кокосового (касторового, оливкового) масла. По желанию можно добавить средство для снятия макияжа. Окуни в получившуюся жидкость половину рулона бумажных полотенец.

Необычное использование бумажных полотенец
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2021-11-07 19:27:40
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3 комментария
Елена
0+3
2021-11-09 19:28:30
#

Не поняла про салфетки для снятия макияжа?

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Наталья
Наталья ЕленаВ ответ на
00
2021-11-10 16:12:50
#

Не поняла про салфетки для снятия макияжа?

Бумажное полотенце, наверно, дешевле выходит по мнению автора.

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Елена В ответ на Наталья
00
2021-11-10 16:26:01
#

Бумажное полотенце, наверно, дешевле выходит по мнению автора.

Но разве мокрой бумагой возможно снять макияж?

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