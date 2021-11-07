Необычное использование бумажных полотенец
Необычное использование бумажных полотенец
Бумажные полотенца есть сегодня в каждом доме. Они просты в использовании, доступны по цене и экологичны. Если проявить немного наблюдательности и смекалки, можно найти новые неожиданные варианты для их применения в быту.
Несмотря на активное развитие синтетических материалов, изделия из бумаги не уходят на второй план. Наиболее качественные (и потому более дорогие) бумажные полотенца изготавливаются из целлюлозы. В многослойных полотенцах есть даже специальный перфорированный слой. Более бюджетные варианты этой продукции производят из макулатуры. Они не такие прочные, но цена у них весьма доступная.
Хорошее бумажное полотенце способно впитать любую жидкость и при этом не оставляет бумажных обрывков на обрабатываемой поверхности. Это свойство бумажных полотенец не только облегчает работу по дому, но и дает возможность использовать их для решения нестандартных задач.
Например, если вы испытываете боли в спине, можно использовать рулон полотенец в качестве подушки. Подложите его под поясницу для комфортного сна или при выполнении упражнений по коррекции осанки.
Чтобы свежая зелень не вяла быстро, оберни ее влажным бумажным полотенцем. А если хранишь зелень в холодильнике, то помести в контейнер сухое бумажное полотенце. Оно впитает лишнюю влагу и продлит срок хранения продуктов.
Чтобы хлеб после холодильника не стал влажным, достаточно перед заморозкой завернуть его в бумажное полотенце.
Часто после многоразового использования на бутылке с маслом остаются жирные потеки. Чтобы это предотвратить, обмотай бутылку бумажным полотенцем и закрепи его резинкой.
Если под рукой нет фильтра для кофе, можно процедить ароматный напиток сквозь кусочек бумажного полотенца.
Слой жира на поверхности бульона портит аппетит? Бумажное полотенце — то, что тебе нужно. Возьми чистую кастрюлю и поставь ее в раковину. Помести в кастрюлю сито или дуршлаг. Расстели на дне дуршлага бумажное полотенце. Процеди бульон сквозь дуршлаг с полотенцем. Жидкость попадет в новую кастрюлю, а жир останется на полотенце.
Убрать пятна от восковых карандашей легко, если постелить на грязную поверхность бумажное полотенце и прогладить его утюгом при низкой температуре.
Покупка салфеток для снятия макияжа и ватных дисков отнимает у тебя много денег? Разрежь рулон бумажных полотенец поперек. В пластиковый контейнер налей чашку чистой воды, добавь туда пару капель кокосового (касторового, оливкового) масла. По желанию можно добавить средство для снятия макияжа. Окуни в получившуюся жидкость половину рулона бумажных полотенец.
Не поняла про салфетки для снятия макияжа?
Не поняла про салфетки для снятия макияжа?
Бумажное полотенце, наверно, дешевле выходит по мнению автора.
Бумажное полотенце, наверно, дешевле выходит по мнению автора.
Но разве мокрой бумагой возможно снять макияж?