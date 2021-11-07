Правильная обрезка герани для пышного цветения

Обрезка пеларгонии: основные правила

Чтобы правильно обрезать герань, нужно учитывать тип цветка. Она может быть многолетняя и однолетняя. Однолетнее растение обрезать не обязательно. Это следует делать только для изменения формы растения. Многолетняя пеларгония нуждается в обрезке 2 раза в год – весной и осенью. Обрезка не только декорирует внешний вид, она способствует зарождению большого количества крупных соцветий и увеличивает длительность их цветения.

Обязательно учитывайте особенности типа растения. Герань может иметь маленький основной стебель, разрастаясь в ширину низко над землей, может иметь ниспадающие ветви, а может стремиться вверх из-за высокого стебля. Вы не сможете кардинально изменить форму кроны путем обрезки. Попытки сделать это могут привести к гибели растения.

Главная цель обрезки абсолютно любого растения, как куста, так и дерева – это прореживание кроны. Это приводит к лучшей вентиляции, попаданию большего количества влаги и солнечного света. Для такого «освобождения» куста от лишних ростков нужно удалить все ветви, направленные внутрь кроны, давая волю только растущим наружу. Правильно и вовремя обрезая герань, вы можете достичь долгого и пышного цветения.

Инструмент при обрезке должен быть острым и чистым. Нож или секатор обязательно нужно обеззаразить кипятком, спиртом или специальным антибактериальным средством. Руки тоже должны быть чистыми, чтобы инфекции с других растений не попали в цветок. Срезать стебли нужно у листового узелка, а «рану» обязательно помазать угольком или посыпать порошком корицы. Чтобы возобновить силы растения после операции, не забудьте о «подкормке». Герань любит азотосодержащие удобрения.

Обрезка герани осенью

Пеларгония цветет летом, когда оживают и буйствуют зеленью и красками все растения. Осенью она увядает, впадая в зимний сон. После засыхания последних соцветий и до наступления зимы нужно подготовить растение к предстоящему сну. Осеннюю обрезку ни в коем случае нельзя проводить в период с декабря по середину февраля, когда растение особенно слабо.

Следуйте пословице «Семь раз отмерь – один отрежь», не приступайте к обрезке перед тем, как тщательно осмотрите крону и продумаете каждый шаг. Заранее подготовьте продезинфицированные инструменты. Осенью пеларгония немного подсохнет, обзаведшись желтыми сухими листами. Их нужно сорвать, чтобы растение не тратило силы, необходимые для формирования новых сильных побегов, на попытки восстановления старых листов. Все увядшие соцветия и старые стебли также необходимо удалить.

Если герань пустила длинные ненужные стебли, их нужно срезать в районе первого листового узла. Однако если вы хотите, чтобы этот стебель в дальнейшем пустил побеги и продолжал рост, его нужно срезать выше узла. Основной стебель тоже нужно подрезать: достаточно убрать одну треть. Не забывайте о подпитке комнатной герани после осенней обрезки, ей необходимы дополнительные питательные вещества. Многие цветоводы советуют удалять зарождающиеся в зимний период бутоны, чтобы обессиленное спящее растение набиралось сил перед летним цветением, а не тратило их попусту.

Весенняя обрезка

Такую операцию следует проводить в конце февраля или не позже середины марта. Весенняя обрезка поможет растению сформировать много почек и зелени. Следует помнить, что после такой операции герань зацветет намного позже обычного времени, однако результат будет впечатляющим: соцветий будет больше, их размер станет крупнее, а продолжительность цветения дольше.

Чтобы правильно провести процедуру подрезания стеблей, нужно учитывать размер куста. Большой разросшийся куст не следует подвергать радикальной обрезке. У него может не хватить сил на озеленение и формирование соцветий. Растение может вовсе не зацвести. Маленький кустик можно обрезать более беспощадно, формируя ту форму кроны, которая вам по душе. Но при этом следует учитывать генетические особенности типа растения.

Формирование штамбового растения из куста герани

Под формированием штамбового растения подразумевается превращение пышного кустика в довольно высокое деревце с цветами не по всей длине стебля, а только на его верхушке. Это выглядит очень необычно и станет оригинальным украшением интерьера. Если вы все-таки решили рискнуть, то превратить куст в деревце можно и в домашних условиях.

Выбирайте крепкий куст герани с мощным, растущим вверх стеблем. Нужно провести обрезку всех боковых стеблей и маленьких побегов, чтобы все силы были устремлены на укрепление основного стебля. Вначале обязательно сделайте опору. После достижения желаемой высоты (не больше 1 м) следует сделать прищипывание старых побегов после первой почки, а новых– после 4-й. Эта процедура трудоемкая и первые цветы на «пальмочке» появятся только спустя год.

Уход за растением – необходимая мера для его долгого цветения. В отличие от многих другие цветов, герань очень неприхотлива. Не поленитесь потратить 15 минут на обрезку осенью, чтобы все лето наслаждаться красотой и ароматом ярких соцветий пеларгонии.