Правильная обрезка герани для пышного цветения

Новые комментарии

VikaГраждан вызывают к следователю по телефону: как пр... 2 часа назад
А безмозглость их заключается в том, что халява за...
Нэлли
НэллиГраждан вызывают к следователю по телефону: как пр... 2 часа назад
Как раз безмозглыми их не назовешь. Мозги у них ва...
VikaГраждан вызывают к следователю по телефону: как пр... 4 часа назад
обнаглели окончательно безмозглые твари
СветланаГраждан вызывают к следователю по телефону: как пр... 4 часа назад
У меня тоже был звонок.Спросили получила я повестк...
ОльгаПравильная обрезка герани для пышного цветения 19 часов назад
Ничего не поняла..!
Инесса
Инесса​Важно знать: задача детства это наиграться 20 часов назад
Брависсимо! Отличный пост для современных родите...
Елена
Елена​Что важно знать об отмене приватизации жилья 20 часов назад
а разве нельзя поставить отдельные счетчики? в ком...
ВалентинаЧем хороши защитные моющиеся накладки на плиту 23 часа назад
На Али экспрессе я видела. Но не брала
СеленаВакуумные мешки для хранения пастельного белья и о... 1 день назад
Может автор имел в виду цвет постельного белья, а ...
Александра​Век живи и век учись: хитрости для теста 1 день назад
Интересная информация насчет крахмала и манки. Я в...
СветланаЧем хороши защитные моющиеся накладки на плиту 1 день назад
А где взять такие накладки? Из какого материала он...
Елена​Избавляемся от боли в нижней части спины: 8 прост... 1 день назад
Может к врачу надо в первую очередь сходить, УЗИ с...
Алла
АллаКак помочь стиральной машине прослужить долго 1 день назад
100 грамм  или 4 пакета по 25.
ЛидияКак помочь стиральной машине прослужить долго 1 день назад
Указали бы еще количество лимонной кислоты — цены ...
Александра​Как сделать, чтобы очки не запотевали на холоде 1 день назад
Ещё бы посоветовали, чтоб не запотевали при ношени...
АлександраВакуумные мешки для хранения пастельного белья и о... 1 день назад
пАстельного… Да ещё в заглавии..Кошмар, хоть бы в ...
Daiva
DaivaЧистая плита без царапин 1 день назад
Есть в продаже прекорасные средства. Разбрызгал ил...
Елена​Льняное масло как суперфуд 1 день назад
Вкусно полить картошечку или драники ароматным льн...
Наталья Н.
Наталья Н.​Избавляемся от боли в нижней части спины: 8 прост... 1 день назад
В 35 случился первый приступ радикулита, и начался...
СеленаУклон кровли для различных кровельных материалов 1 день назад
Повторение текста для придания солидности статье и...

Правильная обрезка герани для пышного цветения

Правильная обрезка герани для пышного цветения

Обрезка пеларгонии: основные правила

Чтобы правильно обрезать герань, нужно учитывать тип цветка. Она может быть многолетняя и однолетняя. Однолетнее растение обрезать не обязательно. Это следует делать только для изменения формы растения. Многолетняя пеларгония нуждается в обрезке 2 раза в год – весной и осенью. Обрезка не только декорирует внешний вид, она способствует зарождению большого количества крупных соцветий и увеличивает длительность их цветения.

Обязательно учитывайте особенности типа растения. Герань может иметь маленький основной стебель, разрастаясь в ширину низко над землей, может иметь ниспадающие ветви, а может стремиться вверх из-за высокого стебля. Вы не сможете кардинально изменить форму кроны путем обрезки. Попытки сделать это могут привести к гибели растения.

Главная цель обрезки абсолютно любого растения, как куста, так и дерева – это прореживание кроны. Это приводит к лучшей вентиляции, попаданию большего количества влаги и солнечного света. Для такого «освобождения» куста от лишних ростков нужно удалить все ветви, направленные внутрь кроны, давая волю только растущим наружу. Правильно и вовремя обрезая герань, вы можете достичь долгого и пышного цветения.

Инструмент при обрезке должен быть острым и чистым. Нож или секатор обязательно нужно обеззаразить кипятком, спиртом или специальным антибактериальным средством. Руки тоже должны быть чистыми, чтобы инфекции с других растений не попали в цветок. Срезать стебли нужно у листового узелка, а «рану» обязательно помазать угольком или посыпать порошком корицы. Чтобы возобновить силы растения после операции, не забудьте о «подкормке». Герань любит азотосодержащие удобрения.

Обрезка герани осенью

Пеларгония цветет летом, когда оживают и буйствуют зеленью и красками все растения. Осенью она увядает, впадая в зимний сон. После засыхания последних соцветий и до наступления зимы нужно подготовить растение к предстоящему сну. Осеннюю обрезку ни в коем случае нельзя проводить в период с декабря по середину февраля, когда растение особенно слабо.

Следуйте пословице «Семь раз отмерь – один отрежь», не приступайте к обрезке перед тем, как тщательно осмотрите крону и продумаете каждый шаг. Заранее подготовьте продезинфицированные инструменты. Осенью пеларгония немного подсохнет, обзаведшись желтыми сухими листами. Их нужно сорвать, чтобы растение не тратило силы, необходимые для формирования новых сильных побегов, на попытки восстановления старых листов. Все увядшие соцветия и старые стебли также необходимо удалить.

Если герань пустила длинные ненужные стебли, их нужно срезать в районе первого листового узла. Однако если вы хотите, чтобы этот стебель в дальнейшем пустил побеги и продолжал рост, его нужно срезать выше узла. Основной стебель тоже нужно подрезать: достаточно убрать одну треть. Не забывайте о подпитке комнатной герани после осенней обрезки, ей необходимы дополнительные питательные вещества. Многие цветоводы советуют удалять зарождающиеся в зимний период бутоны, чтобы обессиленное спящее растение набиралось сил перед летним цветением, а не тратило их попусту.

Весенняя обрезка

Такую операцию следует проводить в конце февраля или не позже середины марта. Весенняя обрезка поможет растению сформировать много почек и зелени. Следует помнить, что после такой операции герань зацветет намного позже обычного времени, однако результат будет впечатляющим: соцветий будет больше, их размер станет крупнее, а продолжительность цветения дольше.

Чтобы правильно провести процедуру подрезания стеблей, нужно учитывать размер куста. Большой разросшийся куст не следует подвергать радикальной обрезке. У него может не хватить сил на озеленение и формирование соцветий. Растение может вовсе не зацвести. Маленький кустик можно обрезать более беспощадно, формируя ту форму кроны, которая вам по душе. Но при этом следует учитывать генетические особенности типа растения.

Формирование штамбового растения из куста герани

Под формированием штамбового растения подразумевается превращение пышного кустика в довольно высокое деревце с цветами не по всей длине стебля, а только на его верхушке. Это выглядит очень необычно и станет оригинальным украшением интерьера. Если вы все-таки решили рискнуть, то превратить куст в деревце можно и в домашних условиях.

Выбирайте крепкий куст герани с мощным, растущим вверх стеблем. Нужно провести обрезку всех боковых стеблей и маленьких побегов, чтобы все силы были устремлены на укрепление основного стебля. Вначале обязательно сделайте опору. После достижения желаемой высоты (не больше 1 м) следует сделать прищипывание старых побегов после первой почки, а новых– после 4-й. Эта процедура трудоемкая и первые цветы на «пальмочке» появятся только спустя год.

Уход за растением – необходимая мера для его долгого цветения. В отличие от многих другие цветов, герань очень неприхотлива. Не поленитесь потратить 15 минут на обрезку осенью, чтобы все лето наслаждаться красотой и ароматом ярких соцветий пеларгонии.

Правильная обрезка герани для пышного цветения
Мне нравится38
1
Добавить в закладки
Назначить теги
2021-11-07 20:29:07
Загрузка...
1 комментарий
Ольга
00
2021-11-15 23:38:32
#

Ничего не поняла..!

Ответить