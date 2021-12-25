80 способов удаления различных пятен

Как отстирать пятна от от сока, крови, вина, пива, шампанского, травы, жвачки, томата, соусов, рыбы, консервов, ржавчины, йода, помады, яблок, малины, черешни, духов, губной помады, чернильные пятна, пятна от растительного масла, пятна жира?

Мы знаем 80 способов удаления различных пятен.

1. Изделия из искусственных шелковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота.

2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только теплой мыльной водой.

3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также, если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.

4. Старые пятна на одежде снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой.

5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и мыльной водой.

7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем все изделие постирать.

8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком.

9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть S-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть теплой водой.

11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать.

12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в теплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

13. Пятна от пива удаляют теплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в теплой мыльной воде.

14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана теплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в теплой воде.

15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

16. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

18. Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом.

19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. Затем вещь постирать в теплой мыльной воде.

20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепко растворе соли; можно также протереть их спиртом.

22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно еще мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потом очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде.

24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта.

25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязненное место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать.

26. Пятно от марганцовки на белой ткани можно удалить раствором щавелевой кислоты. Одна чайная ложка на 1/2 стакана воды, после чего вещь промыть в горячей, затем в теплой воде.

27. Пятна от чая удаляются смесью глицерина с нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта). Старые пятна на белой ткани лучше удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 чайной ложки на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды). Затем вещь вычистить, выстирать в мыльной воде, добавив на 1 л воды 2 чайные ложки нашатырного спирта, и хорошо прополоскать.

28. Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь постирать и прополоскать в теплой воде.

29. Пятна от кофе, какао удаляются нашатырным спиртом, наполовину разведенным водой. Особенно хороший эффект достигается, если сначала протереть пятно бензином.

30. Пятна от кофе, какао на тонких шелковых платьях можно вывести, если смочить пятно подогретым глицерином и оставить на 5 - 10 минут, затем прополоскать в теплой кипяченой воде.

31. Пятна от кофе и какао исчезают, если выстирать вещь в теплой соленой воде и прополоскать в холодной.

32. Пятна от кофе полностью удаляются перекисью водорода

33. Пятна от шоколада снимаются кипящей мыльной водой.

34. Пятна от плесени и сырости выводятся так: на хлопчатобумажных тканях - покрыть пятно слоем мелко истолченного сухого мела, сверху положить промокательную бумагу и провести несколько раз теплым утюгом; на шелковых и шерстяных тканях - пятно почистить скипидаром, затем покрыть тонким слоем сухой глины, положить сверху промокательную бумагу и прогладить теплым утюгом; с белой ткани - пятно смочить перекисью водорода, - затем простирать вещь и прополоскать в теплой воде; на цветных и окрашенных тканях - пятно смочить нашатырным спиртом. Но сначала нужно попробовать на отдельном кусочке, не влияет ли на окраску ткани.

35. Свежие пятна от плесени можно вывести, если протереть пятно несколько раз соком репчатого лука или сывороткой простокваши, а затем выстирать вещь в горячей воде.

36. Пятна от табака можно удалить так. Натереть его яичным желтком, смешанным с денатурированным спиртом, промыть ткань в теплой, затем в горячей воде.

37. Свежее пятно от яиц на шелковой и хлопчатобумажной ткани можно снять, если промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего изделие постирать в теплой воде.

38. Чернильные пятна можно вывести: раствором нашатырного спирта и питьевой соды (1 чайная ложка спирта и 1 - 2 чайные ложки соды на стакан воды); лимонным соком (для этого нужно выжать сок на ватку, приложить к пятну, вычищенное место промыть водой, затем насухо вытереть полотняной тряпочкой); с белых тканей - смесью перекиси водорода и нашатырного спирта (по одной чайной ложке на стакан воды); простоквашей (после чего изделие тщательно выстирать и прополоскать); с цветных тканей - смесью из глицерина и денатурированного спирта (2 части глицерина и 5 частей спирта); с полированной мебели - пивом (потереть пятно тряпкой, смоченной пивом, дать подсохнуть, затем смазать воском и почистить мягкой шерстяной тряпкой); на кожаных изделиях - теплым молоком; с клеенки - с помощью спичек. Для этого нужно намочить пятно водой и потереть головкой спички (при необходимости повторить).

39. Пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров.

40. Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата.

41. Пятна от цветной туши удаляют водным раствором буры или нашатырным спиртом. Затем пятно промывают теплой мыльной водой с нашатырным спиртом.

42. Чернильные пятна с ковра удаляют кипящим молоком, лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты или уксуса.

43. Такие пятна можно также снять, если последовательно применять молоко и кислоту.

44. Свежие чернильные пятна на некрашеном полу прежде всего надо промокнуть ваткой или промокательной бумагой, а затем смочить лимонным соком, крепким раствором уксуса или щавелевой кислоты.

45. Чернильные пятна с линолеума удаляют наждачной бумагой или пемзой. После такой обработки на линолеуме остаются следы, которые нужно тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать шерстяной мягкой тряпкой.

46. Пятна от растительного масла можно снять керосином. Для этого нужно тряпочкой, смоченной в керосине, осторожно потереть запачканное место, затем постирать вещь в теплой воде с мылом.

47. Свежие жировые пятна на изделиях из шерсти или шелка можно вывести, если посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня. Если же пятно не снялось, нужно потереть его ватой, смоченной очищенным бензином. Вату нужно время от времени менять. Обработанное место посыпать тальком и оставить на 1-2 часа для впитывания бензина. Вместо талька можно пользоваться мелом или зубным порошком.

48. Старые жировые пятна хорошо вычищаются, если покрыть их смесью, состоящей из 1 части нашатырного спирта, 1 части соли и 3 частей воды, затем повесить вещь для проветривания, после чего выстирать в чистой воде.

49. Мякотью теплого хлеба хорошо удаляются свежие жировые пятна.

50. Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Сменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку.

51. Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и синтетического моющего порошка. Эту смесь нужно втереть в пятно, и оставить на несколько часов, затем промыть горячей водой. При старых пятнах чистку нужно повторять.

52. Пятна от воды или любой жидкости удаляют с дубовой мебели двумя способами: смесь растительного масла и соли наносят на пятно, затем через 1-2 часа смесь снимают, а пятно протирают сначала мокрой тряпкой, затем сухой и натирают воском; наносят на пятно пепел от папирос, смешанный с небольшим количеством растительного масла, затем полируют куском сухой шерстяной ткани.

53. Белые пятна на полированной мебели, появившиеся вследствие соприкосновения с горячими предметами, можно удалить, если натереть пятно куском парафина с воском, покрыть фильтровальной бумагой и придавить не слишком горячим утюгом. Спустя некоторое время протереть мягкой тряпкой.

54. Жирные пятна с мягкой мебели можно удалить, если положить на пятно глину, пропитанную уксусом.

55. Пятна "зеленки" со светлой полированной мебели можно свести обыкновенной школьной карандашной резинкой. Промокнув жидкость, потереть резинкой.

56. Свежие пятна от кислоты нужно сразу, же смочить нашатырным спиртом и затем промыть водой. Вместо нашатырного спирта можно применить двууглекислую соду, растворенную в воде (1 часть соды на 5 частей воды).

57. Пятна керосина можно удалить бензином, подложив кусок промокательной бумаги, затем посыпать жженой магнезией, прикрыть промокательной бумагой и положить под пресс.

58. Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски можно удалить бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно.

59. Свежие такие пятна можно удалить следующим образом: пятно с лицевой и изнаночной стороны закрыть промокательной бумагой и прогладить теплым утюгом. Бумагу менять по мере ее засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом.

60. Пятна от йода несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом.

61. Такое пятно можно вывести, если замочить его в растворе нашатырного спирта и воды (несколько капель нашатырного спирта на стакан воды). Затем простирать вещь в мыльной пене.

62. С цветных тканей пятна от йода выводят денатурированным спиртом или ацетоном.

63. Пятна крови сначала следует отмывать в холодной воде, а потом теплым мыльным раствором. Старые пятна протереть раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на стакан воды), затем - таким же раствором буры.

64. Пятна от крови с тонких шелковых изделий можно удалить густым раствором картофельного крахмала и холодной воды. Этой массой смазать пятно с лицевой и изнаночной стороны, дать хорошо просохнуть, стряхнуть и при необходимости выстирать одежду.

65. Пятна от ржавчины с белых тканей можно удалить раствором гидросульфита(1 чайная ложна на стакан воды). Для этого раствор надо подогреть до 60-70 градусов, опустить в него ткань с пятном на несколько минут, а затем сполоснуть в теплой воде.

66. Можно также применять раствор уксусной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Нагрев раствор почти до кипения, на короткое время опустить в него на несколько минут ткань с пятном, после чего тщательно промыть, добавив в воду немного питьевой соды или нашатырного спирта. Если же пятно не исчезнет, нужно повторить весь процесс обработки еще раз.

67. Для цветных тканей гидросульфит применять не рекомендуется, так как он обесцвечивает окраску.

68. Если пятно от ржавчины слабое, удалить его можно лимонным соком. Для этого надо смочить пятно несколько раз соком, затем слегка проутюжить, после чего промыть водой.

69. Есть специальные средства, которые помогут удалить пятна ржавчины, это порошок "Тарторен" и отбеливатель "Универсальный".

70. С цветных тканей ржавчину можно удалить смесью из равных частей глицерина, тертого белого мела и воды. Натереть этой смесью пятно, оставить на сутки, а затем вещь постирать.

71. Подпалины со светлых шерстяных изделий можно удалить водным раствором перекиси водорода и нашатырного спирта (на 1/2 стакана воды 1 чайная ложка перекиси водорода, несколько капель нашатырного спирта).

72. Можно еще смочить пятно соком репчатого лука и оставить на несколько часов, а затем изделие постирать.

73. Подпаленные пятна на шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

74. Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить смесью из I чайной ложки глицерина, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайной ложки воды.

75. С изделий из натурального и искусственного шелка эти пятна можно удалить смесью из 1 столовой ложки глицерина, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и 1 столовой ложки водки.

76. Пятна от рыбьего жира можно удалить слабым раствором уксуса.

77. Пятна от соусов исчезнут, если смочить их глицерином, подогретым до 35-40 градусов, оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой.

78. Пятна от томата нужно протереть 10-процентным раствором щавелевой кислоты, затем промыть водой.

79. Пятна от мух удаляют разбавленным нашатырным спиртом, после чего промывают водой. Изделия со старыми пятнами нужно замочить на несколько часов в мыльном растворе с небольшим добавлением чистого бензина, затем почистить щеткой, смоченной мыльным раствором.

80. Пятна от силикатного клея можно удалить горячим мыльным раствором с добавлением 1 чайной ложки соды или раствором 10-процентного фтористого натрия.