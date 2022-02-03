Гимнастика для шеи, которая творит чудеса: 4 упражнения

Всего четыре упражнения, которые кажутся банальными на первый взгляд, при регулярном выполнении помогут подтянуть кожу шеи, нормализовать сон и даже избавиться от болей в шейном отделе позвоночника и головных болей.

Гимнастика для шеи — четыре шага к гибкости и красоте.

Гим­насти­ка для шеи по­может улуч­шить кро­во­об­ра­щение, снять нап­ря­жение и в бу­дущем из­ба­вит вас от трат на до­рогос­то­ящие лиф­тинг-про­цеду­ры. И не за­бывай­те, от то­го, в ка­ком сос­то­янии на­ходят­ся мыш­цы шеи и груд­ной клет­ки, за­висит сос­то­яние жен­ско­го бюс­та.

Так что не ле­нитесь, най­ди­те нес­коль­ко ми­нут в день для жен­ско­го здо­ровья и кра­соты.

Гимнастика для шеи

Встань­те и вып­ря­мите спи­ну, го­лову дер­жи­те ров­но, ма­куш­ка смот­рит вверх (ис­ходное по­ложе­ние).

Ру­ки, сцеп­ленные в за­мок, по­ложи­те на ма­куш­ку, го­лову нем­но­го нак­ло­ните впе­ред, а за­тем, ока­зывая соп­ро­тив­ле­ние ру­ками, стре­митесь вер­нуть го­лову в пер­во­началь­ное по­ложе­ние, дос­чи­тай­те до 30 и рас­слабь­тесь, пов­то­рите ещё раз.

Один раз сде­лай­те уп­ражне­ние пе­ред зер­ка­лом, вы уви­дите, как ра­бота­ют мыш­цы шеи и ста­нет по­нят­но, по­чему эти уп­ражне­ния столь эф­фектив­ны.

Примите исходное положение, огибая голову сверху, положите ладонь левой руки на правое ухо. Немного наклоните голову к левому плечу и, оказывая сопротивления рукой, стремитесь вернуть голову в первоначальное положение, считайте до 30 и расслабьтесь, сделайте упражнение ещё раз и повторите для другой стороны.

Сядьте на стул, упритесь руками в сиденье, спина должна быть ровной. Затем прогните спину, откиньте голову максимально назад и досчитайте до 30. Вернитесь в исходное положение, а затем повторите упражнение ещё раз.

Примите исходное положение, как в первом упражнении. Поверните голову влево и смотрите через плечо, считайте до 30, вернитесь в исходное положение, сделайте упражнение ещё раз и поменяйте сторону.

Вот и вся гим­насти­ка для шеи, прос­то до бе­зоб­ра­зия, а эф­фектив­но — чрез­вы­чай­но.

Ва­ша за­дача не ле­нить­ся и вы­пол­нять уп­ражне­ния ре­гуляр­но, каж­дый день, наг­ра­да – гиб­кая, кра­сивая шея.

Для ук­репле­ния шеи есть еще один нес­ложный ком­плекс так на­зыва­емых изо­мет­ри­чес­ких уп­ражне­ний (нап­ря­га­ющих мыш­цы при пол­ной их не­под­вижнос­ти).

Каж­дое уп­ражне­ние вы­пол­ня­ет­ся по 3-5 раз в те­чение 7-10 се­кунд.

Нужно сильно надавливать лбом на ладонь, а затем затылком на ладонь. Ни голова, ни рука при этом не двигаются. То же проделать с левым и правым виском.

Подложить ладонь под подбородок и сильно надавливать на нее.

Поднимите подбородок вверх и медленно поворачивайте голову вправо и влево до отказа.

Проделать то же самое с опущенным к шее подбородком.

Голову немного откинуть назад и постараться коснуться правым ухом правого плеча, а левым ухом левого.

Мы мо­жем силь­но умень­шить риск воз­никно­вения за­боле­ваний шеи, ес­ли бу­дем пов­седнев­но сле­дить за осан­кой.

Это не так труд­но – дер­жать спи­ну пря­мой.