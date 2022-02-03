Гимнастика для шеи, которая творит чудеса: 4 упражнения
Гимнастика для шеи, которая творит чудеса: 4 упражнения
Всего четыре упражнения, которые кажутся банальными на первый взгляд, при регулярном выполнении помогут подтянуть кожу шеи, нормализовать сон и даже избавиться от болей в шейном отделе позвоночника и головных болей.
Гимнастика для шеи — четыре шага к гибкости и красоте.
Гимнастика для шеи поможет улучшить кровообращение, снять напряжение и в будущем избавит вас от трат на дорогостоящие лифтинг-процедуры. И не забывайте, от того, в каком состоянии находятся мышцы шеи и грудной клетки, зависит состояние женского бюста.
Так что не ленитесь, найдите несколько минут в день для женского здоровья и красоты.
Гимнастика для шеи
Встаньте и выпрямите спину, голову держите ровно, макушка смотрит вверх (исходное положение).
Руки, сцепленные в замок, положите на макушку, голову немного наклоните вперед, а затем, оказывая сопротивление руками, стремитесь вернуть голову в первоначальное положение, досчитайте до 30 и расслабьтесь, повторите ещё раз.
Один раз сделайте упражнение перед зеркалом, вы увидите, как работают мышцы шеи и станет понятно, почему эти упражнения столь эффективны.
Примите исходное положение, огибая голову сверху, положите ладонь левой руки на правое ухо. Немного наклоните голову к левому плечу и, оказывая сопротивления рукой, стремитесь вернуть голову в первоначальное положение, считайте до 30 и расслабьтесь, сделайте упражнение ещё раз и повторите для другой стороны.
Сядьте на стул, упритесь руками в сиденье, спина должна быть ровной. Затем прогните спину, откиньте голову максимально назад и досчитайте до 30. Вернитесь в исходное положение, а затем повторите упражнение ещё раз.
Примите исходное положение, как в первом упражнении. Поверните голову влево и смотрите через плечо, считайте до 30, вернитесь в исходное положение, сделайте упражнение ещё раз и поменяйте сторону.
Вот и вся гимнастика для шеи, просто до безобразия, а эффективно — чрезвычайно.
Ваша задача не лениться и выполнять упражнения регулярно, каждый день, награда – гибкая, красивая шея.
Для укрепления шеи есть еще один несложный комплекс так называемых изометрических упражнений (напрягающих мышцы при полной их неподвижности).
Каждое упражнение выполняется по 3-5 раз в течение 7-10 секунд.
Нужно сильно надавливать лбом на ладонь, а затем затылком на ладонь. Ни голова, ни рука при этом не двигаются. То же проделать с левым и правым виском.
Подложить ладонь под подбородок и сильно надавливать на нее.
Поднимите подбородок вверх и медленно поворачивайте голову вправо и влево до отказа.
Проделать то же самое с опущенным к шее подбородком.
Голову немного откинуть назад и постараться коснуться правым ухом правого плеча, а левым ухом левого.
Мы можем сильно уменьшить риск возникновения заболеваний шеи, если будем повседневно следить за осанкой.
Это не так трудно – держать спину прямой.