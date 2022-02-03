Как рассчитать площадь стен и пола помещения

Готовясь к ремонту квартиры, нужно мысленно вернуться в годы школьной юности. Уроки геометрии, которые там преподавали, окажут неоценимую пользу при расчете площади стен, потолков и пола помещений.Владея данной информацией, вы никогда не ошибетесь при покупке отделочных материалов. Кроме этого, расчет площади пола, стен и потолка понадобятся для контроля объемов работ, выполненных строителями.

Мы поможем вам освежить подзабытые знания в области определения площади геометрических фигур, из которых складывается метраж жилья. Путь от простого к более сложному в этом деле – лучший способ быстро освоить обмеров. Как определить площадь пола и стен прямоугольного помещения? Расчет площади пола комнаты начинают с обмера длин ее сторон. В самом простом случае помещение в плане представляет собой прямоугольник. Определить его метраж (S, м2) несложно. Достаточно измерить рулеткой длину комнаты (А), ширину (В) и помножить их друг на друга. S=AхB. Рассчитать площадь стен по площади пола невозможно, поскольку кроме периметра, нам нужно знать высоту комнаты. Тем, кто забыл значение термина периметр, напоминаем, что это сумма длин всех сторон многоугольника (помещения). Умножив измеренный периметр на высоту, мы найдем площадь стен. Полученная цифра не даст нам точной информации о том, сколько краски, обоев и шпаклевки нужно закупить. В ней не учтена площадь дверных и оконных проемов. По этой причине грамотный расчет делают в три приема:

1.Подсчитывают площадь стен.

2.Определяют площадь дверных и оконных проемов.

3.Из квадратуры стен вычитают площадь проемов.

Схема расчета квадратуры пола и стен прямоугольной комнаты представлена на рисунке №1.

По такой же методике можно рассчитать площадь стен дома снаружи для точного определения объема закупки отделочных материалов. Площадь помещений нестандартной формы Начнем с того, что форма большинства комнат далека от идеальной геометрии прямоугольника. По этой причине просто умножив длину помещения на его ширину и купив по полученным данным ламинат, можно сильно ошибиться. Для подстраховки нужно замерить с помощью шнура длины диагоналей. Если разница между ними составляет всего пару сантиметров, то большой ошибки при подсчете формулой S=AхB не будет. Если же длины диагоналей отличаются на десятки сантиметров, то придется сделать подробную схему. На ней нужно начертить измеренные рулеткой стены и посмотреть, какая фигура при этом получится. На рисунке №2 мы видим пример помещения сложной формы. Для того, чтобы правильно рассчитать площадь пола его нужно разделить на три фигуры: два прямоугольных треугольника (S2, S3) и один прямоугольник (S1). Подсчитав площадь каждого из них, мы получим искомую величину. Принцип деления комнаты на отдельные участки работает безотказно. Вам остается лишь выбирать подходящие формулы подсчета площади геометрических фигур, образованных таким делением, и суммировать их. В квартирах стены нередко образуют выступы, ниши и полуокружности. Их также нужно учитывать при определении общего метража (рис. №3)

Если в вашей квартире архитекторы сделали один угол в виде сегмента окружности, не расстраивайтесь. Площадь такого помещения определяется по методике, представленной на рисунке №4.

И здесь мы поступаем стандартно: делим пол на несколько частей, считаем площадь каждой и суммируем их. Знание формулы площади круга пригодится при расчете площади стен комнаты с дверями и окнами арочной формы (рис. №5).

Сегодня в отделке популярны подвесные потолки прямые и криволинейные, которые монтируют в нескольких уровнях. Для определения их площади так же пользуются методом разбивки на простые геометрические фигуры. Какие инструменты понадобятся для измерений? Вопрос не праздный, поскольку от правильного выбора инструментария напрямую зависит трудоемкость и точность расчетов. Кроме рулетки потребуется длинное строительное правило и угольник. Разбивку пола на отдельные участки лучше всего выполнять с помощью малярного скотча. Для измерения радиусов можно соорудить самодельный циркуль из кусочка шнура и острого штырька – «центра». Для уменьшения ошибок все замеры рекомендуется выполнять дважды. Рулетку следует держать в натянутом положении, не допуская провисания ленты. Если в вашем хозяйстве или у знакомых есть лазерный дальномер – «рулетка», то работа займет минимум времени. Облегчить обработку полученных данных поможет онлайн-калькулятор. Его можно найти на сайтах, посвященных вопросах строительства и отделки. Это удобный сервис, сводящий к минимуму операции по подсчету площадей.