Полезный совет: делайте тыквенное варенье для стройности

Это поистине волшебное варенье из тыквы: готовится оно без сахара и содержит, помимо тыквы, апельсин и лимон. Все три ингредиента каждый по-своему помогают организму не только избавиться от лишних килограммов, но и наладить работу ЖКТ, очиститься от шлаков и токсинов и значительно улучшить обмен веществ.Однако чтобы варенье было более вкусным и полезным в него добавляется по вкусу и желанию мед, который, как ни странно, также способствует снижение веса.

Рассмотрим ценность каждого продукта для похудения.

Тыква – идеальный диетический продукт. Помимо витаминов В, Е, С, РР и множества ценных микроэлементов и минералов, содержит в большом количестве редкий витамин Т, который ускоряет обмен веществ в организме, помогает усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Поэтому тыкву так рекомендуют диетологи людям, страдающим лишним весом.

Апельсин также относится к продуктам, снижающим вес. Он содержит органические кислоты, которые эффективно сжигают жировые отложения, и обладает способностью выводить из организма продукты обмена и нормализовать обмен веществ, а, значит, способствует более качественному перевариванию пищи с наименьшим вредом для фигуры.

Лимон по аналогии с апельсином также содержит органические кислоты и пектин, которые расщепляют жир в организме. А его эфирные масла через запах воздействуют угнетающе на аппетит. Таким образом лимон снижает аппетит и сжигает жир. Существует масса методик похудения с помощью лимона (вода с лимоном, лимон с медом для похудения, чай с имбирем и медом и т.д.).

Тыква, апельсин и лимон содержат большое количество клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника, хорошо заполняет желудок, давая чувство сытости, и отлично выводит шлагки, являясь природным адсорбентом.

Мед в процессе похудения полезен тем, что содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов, образующихся во время распада молекул жира при снижении веса. Свободные радикалы очень вредны для здоровья. Причем мед содержит такие антиоксиданты, которых больше нигде нет, например, каталаза, кризин, галогин, пинобаксин и пиноцембрин.

В процессе снижения веса организм теряет также ценные и необходимые ему питательные вещества, а мед оказывает питательную поддержку. В нём содержится белок, рибофлавин, никотиновая кислота, пантотеновая кислота, витамины В6, В9, С, железо, кальций, фосфор, магний, калий и цинк.

Мед помогает справиться с упадком сил, возможным при похудении, поскольку содержит глюкозу и фруктозу – надежные источники энергии.

Существует множество методик похудения с помощью меда (мед с корицей, мед с лимоном и т.д.).

Представляете, какое получается волшебное варенье из перечисленных выше ингредиентов? Это своего рода эликсир здоровья и красоты. Приступим, наконец, к его приготовлению.

Рецепт варенья из тыквы Ингредиенты: тыква – 1,5 кг, апельсин – 1 шт., лимон – 0,5 шт., вода – около 1 стакана. Мед по вкусу и желанию.

Приготовление: апельсин и лимон хорошо моем и режем на небольшие части, освобождая их от косточек. Затем их нужно хорошо измельчить. Я это сделала с помощью блендера, можно использовать мясорубку.

Очищенную тыкву можно порезать на небольшие кусочки (они потом все равно разварятся), но лучше ее измельчить, я это также сделала блендером.

Помещаем в кастрюлю подготовленные измельченные ингредиенты и наливаем 0,5 стакана воды, накрываем кастрюлю крышкой и ставим на небольшой огонь. Постоянно хорошо перемешиваем тыквенную массу. Тыква бывает разная по сочности, поэтому количество воды нужно регулировать.. Если вы чувствуете, что варенье немного подгорает – добавьте еще воды, лишней она не будет, поскольку после остывания варенье все равно станет желеобразным.

Как только тыква хорошо провариться, варенье будет готово. На его варку уходит около 40 минут.

После того, как варенье из тыквы почти остынет и будет чуть теплым, в него можно добавить мед. Этот момент важен – именно когда варенье еле теплое, поскольку мед тогда хорошо в нем растворится. В застывшем варенье мед не сможет равномерно распределится. Количество меда берется индивидуально.

Без меда получается не очень вкусно, поскольку цедра лимона обладает горечью, которая немного, но чувствуется. Также вкус варенья во многом зависит от сорта тыквы.

Готовое тыквенное варенье раскладывается по банкам и ставится в холодильник. Там оно хорошо застывает.

Получается очень и очень полезное и вкусное тыквенное варенье или десерт из тыквы или диетический десерт – любое название имеет право на существование.

С чаем вместо обычного варенья из сахара, просто перекус в виде диетического блюда из тыквы – его можно употреблять как угодно. Детям оно также очень нравится. Такой десерт – просто находка для худеющих: и вкусно и полезно.

Поистине ешьте и худейте.