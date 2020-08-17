Новые комментарии

Фариз​Чему можно научиться у невыносимо трудных ситуаци... 1 час назад
В таких ситуациях научишься терпению и умению ждат...
Елена​Чему можно научиться у невыносимо трудных ситуаци... 1 час назад
Супер! Спасибо.
Снежана​Чему можно научиться у невыносимо трудных ситуаци... 1 час назад
Благодарю!
Иван​Как пройти путь любви, а не путь страха 4 часа назад
Статья полный бред...
ВАЛЕНТИНАКак почистить дом за считанные минуты 5 часов назад
так здесь имеется ввиду, что носки вместе с пласти...
Елена​Чем бесценен огурец 6 часов назад
Ну насчёт алкоголя, смотря сколько выпить.
Досым​Как сочетать разные оттенки лилового красиво 7 часов назад
Почему спрашиваю? Я как-то высказывался по поводу ...
Досым​Как сочетать разные оттенки лилового красиво 7 часов назад
А вам какой интерес? Если, конечно, не просто женс...
Рита​Стимулятор роста для цветов 10 часов назад
А для фиалок подойдёт?
Lana​Как привести в порядок руки после огорода 10 часов назад
ну да… как вариант
Лариса​Как привести в порядок руки после огорода 16 часов назад
А в земельке мы и в перчаточках моГЕмПравда?
Римма​Профилактическая гормональная гимнастика для оздо... 17 часов назад
Очень интересная гимнастика, и главное что все упр...
Елена
Елена10 ошибок в уборке, от которых дом становится еще ... 18 часов назад
Есть специальные таблетки для чистки стиральных и ...
Светлана​Как сочетать разные оттенки лилового красиво 19 часов назад
Досым, Вы не внимательно читаете советы. По цветам...
Татьяна10 ошибок в уборке, от которых дом становится еще ... 19 часов назад
Да, чистить машинку нужно.
Татьяна​Как сделать красивую садовую дорожку бюджетно 19 часов назад
Зато и прослужит очень долго.
Татьяна​Как оптимизировать расходы на подготовку к школе 19 часов назад
Это совсем и не значит, что надо тратить деньги бе...
Катерина10 ошибок в уборке, от которых дом становится еще ... 19 часов назад
Хороший мастер по ремонту стиральных машинок совет...
Людмила
Людмила​Профилактическая гормональная гимнастика для оздо... 20 часов назад
Хотелось бы фото к каждому упражнению или рисунок.
ОльгаКаких ошибок надо избегать во время ремонта ванной... 20 часов назад
Не правда. Кабинки для стариков не удобны.Да, ноги...
Новые материалы от 17 августа

​Чем бесценен огурец

Чем бесценен огурец

1. Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк.

2. Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец,чтобы восстановить силы.

3. Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца - оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.

4. Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.

5. Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа становится более упругой.

6. Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше - во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль.

7. Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.

8. Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.

9. Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и скрип прекратится.

10. Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кружочками и вылейте на него кипяток и подышите парами - успокоитесь сразу.

11. У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. Запах исчезнет.

12. Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не останется следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не химией.

13. Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер.

​Чем бесценен огурец
1
Добавить в закладки
Назначить теги
Хороший совет 37 Совет работает 3 Плохой совет
RSS
Загрузка...
Елена
00
2020-08-17 10:26:07
#

Ну насчёт алкоголя, смотря сколько выпить.

Ответить