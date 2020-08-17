Чем бесценен огурец

1. Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк.

2. Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец,чтобы восстановить силы.



3. Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца - оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.

4. Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.

5. Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа становится более упругой.

6. Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше - во-первых, а во-вторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим головную боль.

7. Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.

8. Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.

9. Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и скрип прекратится.

10. Вы волнуетесь перед экзаменом? Возьмите огурец, порежьте кружочками и вылейте на него кипяток и подышите парами - успокоитесь сразу.

11. У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. Запах исчезнет.

12. Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность не только заблестит, но и не останется следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не химией.

13. Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер.