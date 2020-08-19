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Новые материалы от 19 августа

​Чем отбелить белые гардины или 5 полезных советов для стирки

Чем отбелить белые гардины или 5 полезных советов для стирки

1. Обязательно перед стиркой тщательно вытряхиваем гардины, чтобы вся пыль и грязь, которая на них есть не впиталась в ткань при замачивании.

2. Сильно загрязненные гардины замачиваем на 5-6 часов в горячей воде с концентрированным раствором соли: 4 столовых ложки соли на 5 литров воды.

3. Стираем тюль на деликатном режиме в стиральной машине. Для дополнительного отбеливания добавляем при стирке в стиральную машину кислородный отбеливатель БОС. Это эффективный и экономный по цене отбеливатель без хлора, который достойно отстирает белые гардины.

4. Для того, чтобы тюль после стирки не приобрела трудно разглаживаемые заломы, лучше стирать ее сложив гардину в несколько раз до размера небольшого прямоугольника. Если вы стираете в стиральной машине,то аккуратно сложенную прямоугольником тюль стирайте в специальном мешочке для стирки.

5. Придаем белой гардине ослепительную белизну. Тщательно прополаскиваем гардину и опускаем в холодную соленую воду с 2-3 каплями зеленки. Соленая вода придаст необходимую жесткость гардине, а зеленка - белоснежность тюля.

​Чем отбелить белые гардины или 5 полезных советов для стирки
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Елена
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2020-08-19 10:05:03
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 ТЮЛЬ-он мужского рода!

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