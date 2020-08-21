Домашний косметолог тыква

Тыква богата витаминами и микроэлементами, которые способны справиться практически с любыми проблемами кожи, а маски из этого овоща полезны для любого типа кожи.

Для жирной кожи



Для уменьшения жирности кожи возьмите отварную мякоть тыквы и мелко порубите ножом, смешайте с чайной ложкой меда. Хорошо перемешайте и нанесите на лицо. Держать маску нужно 10-15 минут, потом смойте теплой водой.

Для жирной кожи хороша и следующая тыквенная маска: возьмите 1 столовую ложку натертой тыквенной мякоти, смешайте с 1 столовой ложкой крахмала и 1 чайной ложкой лимонного сока. Нанесите на лицо на 10 минут и смойте теплой водой.

При отеках

Компресс из тыквы замечательно снимает отечность глаз. Сырую мякоть тыквы натрите на мелкой терке, выложите на марлю, а сверху накройте еще одним марлевым слоем. Держите тыквенный компресс на лице 15-20 минут, потом смойте теплой водой.

Для сухой кожи

Порежьте тыквенную мякоть крупными кубиками и проварите несколько минут в молоке. Разомните и нанесите маску на 15 минут, затем смойте теплой водой.

Для чувствительной кожи

Выжмите из тыквенной мякоти 2 столовые ложки сока, смешайте его с 1 столовой ложкой овсяной муки, добавьте по 1 чайной ложке меда и оливкового масла. Хорошо перемешайте и нанесите на 15 минут. Затем смойте теплой водой.